Pfalzfeld

Eine von einem Lkw gerutschte Brechstange hat im Hunsrück auf der Autobahn 61 plötzlich die Frontscheibe eines Autos durchschlagen. Dessen Fahrerin wurde glücklicherweise nicht getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Nähe der Anschlussstelle Pfalzfeld im Bereich einer Baustelle.