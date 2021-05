Kaiserslautern

Brandserie auf Bauernhof: Tatverdächtiger in U-Haft

Im Fall einer Brandserie auf einem Bauernhof in Unkenbach (Donnersbergkreis) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte, erließ eine Richterin Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Dem Tatverdächtigen wird den Angaben zufolge vorgeworfen, im Mai drei der insgesamt vier Brände auf dem Bauernhof vorsätzlich gelegt zu haben.