Unkenbach

Brandserie: Auf Bauernhof in Unkenbach bricht Feuer aus

Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen hat es auf einem Bauernhof in Unkenbach (Donnersbergkreis) einen Brand gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckte eine Zivilstreife das Feuer am späten Dienstagabend. Die Polizisten konnte die Bewohner demnach noch rechtzeitig alarmieren und in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand, der dieses Mal im Obergeschoss des Wohnhauses ausbrach, niemand. Laut einem Polizeisprecher lebt eine Familie auf dem Hof.