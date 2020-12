Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 22:10 Uhr

Brandbrief an Ministerpräsidenten von Krankenhausdirektor

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Krankenhausdirektoren in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die am Freitag beschlossenen Corona-Hilfsmaßnahmen für Krankenhäuser als völlig unzureichend kritisiert. „Wir sind entsetzt vom Volumen des finanziellen Rettungsschirms im geplanten Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz“, sagte am Freitag Peter Förster, Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz und Saarland des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands. „Dieser trägt der dramatischen Situation der Krankenhäuser keinesfalls Rechnung.“ Förster habe die Ministerpräsidenten und Gesundheitsminister in Mainz und Saarbrücken in einem „Brandbrief“ darauf hingewiesen.