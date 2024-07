Der Senat, der Angeklagte und seine Verteidiger stehen im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat ein zweiter Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1991 in Saarlouis begonnen. Ein 54 Jahre alter Deutscher ist vor dem Gericht wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum Mordversuch in 20 Fällen angeklagt. (zu dpa: «Brandanschlag auf Asylheim: Anklage will Haft für Beihilfe») Foto: Thomas Frey/DPA