Archivierter Artikel vom 19.04.2020, 11:00 Uhr

Seck

Brand zerstört Pfarrheim in Seck: Hoher finanzieller Schaden

Ein Feuer hat das katholische Pfarrheim in Seck im Westerwaldkreis weitgehend zerstört und einen Schaden von mindestens 100 000 Euro angerichtet. Menschen hatten sich beim Brandausbruch in der Nacht zum Sonntag nicht in dem als Gemeindehaus genutzten Gebäude aufgehalten, sagte ein Sprecher der Polizei in Westerburg. Demnach stand bereits beim Eintreffen der Feuerwehr das erste Geschoss und der Dachstuhl des Pfarrheims in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergriff. Die Brandursache ist noch unklar. Es werde „in alle Richtungen“ ermittelt, sagte der Sprecher.