Neunkirchen

Brand zerstört Friseursalon: Haus nicht bewohnbar

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im saarländischen Neunkirchen ist ein Friseursalon zerstört worden. Die Schaufensterfront sei regelrecht herausgesprengt worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Das fünfgeschossige Haus sei derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner seien am frühen Sonntagmorgen durch einen Knall geweckt worden und hätten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bewohner hätten das Haus selbst verlassen können. Verletzt wurde niemand.