Mainz

Brand in Wohnhaus: 46-Jähriger soll Feuer gelegt haben

Nach dem Brand in einem Hochhaus in Mainz hat die Polizei noch am Montag einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte, steht der 46 Jahre alte Mann im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Erste Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei vor Ort hatten demnach auf die Spur des 46-Jährigen geführt. Der Tatverdächtige habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.