Winden

Germersheim

Brand in Weingut verursacht Millionenschaden

Einen Millionenschaden hat ein Brand in einem Weingut in Winden (Kreis Germersheim) angerichtet. Die Nebengebäude des Winzeranwesens seien bei dem am späten Sonntagabend ausgebrochenen Feuer komplett zerstört worden, teilte die Polizei in Landau am Montag mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar, die Kriminalpolizei Landau nahm Ermittlungen auf.