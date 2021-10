Völklingen

Brand in Völklingen: Verpuffung wohl Ursache

Bei dem Garagenbrand in Völklingen mit einem Toten und zwei Schwerverletzten soll eine Verpuffung zu dem Brand geführt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei aber noch unklar, wie es zu der Verpuffung am Samstagmittag gekommen sein könnte. Bei dem Feuer war ein 73 Jahre alter Mann gestorben.