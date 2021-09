Wittlich

Brand in Supermarkt: Polizei hält Brandstiftung für möglich

Nach dem Brand in einem Supermarkt in Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Mittwochnachmittag schließt die Polizei nach ersten Ermittlungen Brandstiftung nicht aus. Nach vorläufiger Einschätzung sei mit einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich zu rechnen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handle, könne erst nach weiteren Untersuchungen abschließend geklärt werden.