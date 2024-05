Brand in Schule im Westerwaldkreis

Am Dienstag bricht ein Feuer in einer Schule im Westerwaldkreis aus, ein größerer Einsatz läuft an. Doch es scheint glimpflich auszugehen.

Westerburg (dpa/lrs) – In einer Schule in Westerburg im Westerwaldkreis ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Es gebe einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Es befindet sich demnach niemand mehr in der Förderschule. Verletzte gebe es nach aktuellem Stand keine, hieß es. Laut Mitteilung kam es im Bereich der Schulmensa zu dem Brand. Die Ursache war zunächst unklar.

