Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 11:30 Uhr

Saarbrücken

Brand in Saarbrücken: Sechs Verletzte und zwei tote Katzen

Bei einem Hausbrand in Saarbrücken haben am frühen Sonntagmorgen sechs Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie kamen in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Bei dem Brand im Erdgeschoss sind der Polizei zufolge außerdem zwei Katzen ums Leben gekommen.