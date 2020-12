Dreisbach

Brand in Mehrfamilienhaus in Dreisbach

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist in einem Mehrfamilienhaus in Dreisbach (Westerwaldkreis) ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Hachenburg am Samstag mitteilte. Der Brand sei durch die Feuerwehr gelöscht worden. Über die Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt. Auch zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.