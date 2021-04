Dillingen

Brand in Mehrfamilienhaus in Dillingen

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen (Landkreis Saarlouis) sind sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht worden – mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Das Feuer sei am Ostersonntag-Nachmittag in einer Wohnung in dem Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwölf Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Anwesen in der Innenstadt.