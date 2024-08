Der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach öffnet den Technikraum im Keller und bemerkt starken Rauch. Stromkästen brennen.

Blaulicht ist auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu sehen. (zu dpa: «Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach») Foto: Marijan Murat/DPA

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach sind vier Bewohner leicht verletzt worden. Sie seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Feuer betraf den Angaben zufolge nur den Keller und das Erdgeschoss des Hauses und wurde bereits gelöscht.

Laut Polizei hatte der Hausmeister des Gebäudes bemerkt, dass Rauch aus dem Technikraum im Keller kam, und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Diese habe beim Eintreffen festgestellt, dass mehrere Stromkästen Feuer gefangen hatten. Der Sachschaden werde derzeit auf 5.000 Euro geschätzt.