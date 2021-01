Weitersburg

Brand in Lagerhalle: Traktoren und Oldtimer beschädigt

Beim Brand in einer Lagerhalle sind in Weitersburg (Kreis Mayen-Koblenz) mehrere Traktoren und Oldtimer beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Industriegebiet niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte.