Saarbrücken

Brand in Hochhauswohnung in Saarbrücken: Niemand verletzt

Nach einem Feuer in einer Wohnung in einem Saarbrücker Hochhaus am Montagnachmittag ist diese derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Brand vom Balkon in die Wohnung im vierten Obergeschoss des Hauses ausgebreitet. Es sei schnell gelöscht worden, verletzt worden sei niemand. Es hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers dort keine Menschen aufgehalten. Die Polizei hatte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Etwa 40 betroffene Bewohner des Hochhauses seien vor dem Haus vom Rettungsdienst betreut worden, sie konnten nach dem Ende des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens wurden zunächst keine Angaben gemacht.