Brand in Hochhaus: 46-Jähriger soll Feuer gelegt haben

In einem Mainzer Hochhaus bricht am Montag ein Feuer aus. Dutzende Menschen werden in Sicherheit gebracht, zwei Personen werden verletzt. Noch am Nachmittag nimmt die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter fest.

Mainz (dpa/lrs). Bei einem Brand in einem Hochhaus in Mainz sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Noch am Nachmittag nahm die Polizei einen 46 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben, wie ein Sprecher mitteilte. Erste Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei vor Ort hatten demnach auf die Spur des 46-Jährigen geführt.

Eine Wohnung im 14. Stock des Hauses hatte laut Polizei beim Eintreffen der Feuerwehr am Montagvormittag bereits in Flammen gestanden. Zwei Bewohner von Wohnungen auf demselben Stockwerk wurden nach Angaben des Polizeisprechers verletzt, weil sie Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Einsatzkräfte evakuierten das 18-stöckige Gebäude in Mainz-Gonsenheim teilweise.

Der Tatverdächtige habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es. Er soll eine „Bezugsperson“ der eigentlichen Bewohnerin der Wohnung gewesen sein, die aber bereits verstorben sei, sagte der Polizeisprecher. Zwischen den beiden bestand demnach kein familiäres Verhältnis. Die Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt gewesen.

Nach Angaben der Stadt wurden 80 Menschen aus den Wohnungen im 14. Stock sowie den darüber liegenden Geschossen geführt. Sie seien vor Ort betreut worden. Die übrigen Wohnungen in dem Hochhaus wurden nicht evakuiert. Der Polizei zufolge mussten zunächst auch Bewohner der Nachbargebäude teilweise ihre Wohnungen verlassen. Alle Bewohner konnten nach Angaben der Stadt bis zum Nachmittag wieder zurückkehren.

In dem vom Feuer betroffenen Hochhaus sind insgesamt 162 Menschen gemeldet. Gelöscht war der Brand Stadt und Polizei zufolge am Nachmittag. Nähere Angaben, wie unter anderem zu den mutmaßlichen Hintergründen der Brandstiftung, machte die Polizei zunächst nicht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Stadtsprecher waren unter anderem 60 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Mainz am Einsatz beteiligt. Das Gebiet war für den Verkehr weiträumig abgesperrt worden.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-985609/7