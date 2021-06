Herxheim

Brand in Herxheim: Polizei hofft auf Film- und Fotoaufnahmen

Nach einem verheerenden Brand in Herxheim (Südliche Weinstraße) hofft die Kriminalpolizei um Video- und Bildaufnahmen von Zeugen. In einem am Dienstag veröffentlichten Aufruf geht es dabei konkret um Aufnahmen, die am Montag zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr angefertigt worden seien. In dieser Zeit soll der Brand im Herxheimer Ortsteil Hayna am Montag ausgebrochen sein.