Kaiserslautern

Brand in Flüchtlingsunterkunft in Kaiserslautern

In einer Flüchtlingsunterkunft mit mehr als 50 Bewohnern in Kaiserslautern ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Technikraum im zweiten Obergeschoss entstanden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Straße etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die Bewohner konnten wenig später in das Gebäude zurückkehren. Es soll ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.