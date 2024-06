Brand in einem Silo auf Firmengelände

In Kirchheimbolanden im Südosten von Rheinland-Pfalz brennt ein etwa 40 Meter hoher Silo. Grund soll eine chemische Reaktion der Pellets sein. Die Löscharbeiten dauern an.

ARCHIV - Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

ARCHIV - Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Anzeige

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – In Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist ein Brand in einem Silo auf dem Gelände einer Firma ausgebrochen. Der Inhalt eines etwa 40 Meter hohen Silos, gefüllt mit etwa 100.000 Pellets, soll wegen einer chemischen Reaktion Feuer gefangen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Pellets seien feucht gewesen, hätten gegärt und sich aufgrund der Wärme im Silo dann entzündet.

Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge bereits seit Ausbruch des Brandes am Freitag vor Ort. Die Pellets werden laut Polizei zunächst über Förderbänder in den Hof transportiert und erst dort gelöscht. Grund sei, dass ein Löschen im Silo selbst nicht möglich sei, da die Pellets sich vollsaugen und ausdehnen würden.

Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich bis zum Samstagnachmittag andauern. In dieser Zeit sei weiterhin mit Rauchentwicklung zu rechnen. Es werde nahegelegt, Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe derzeit nicht. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe derzeit auf etwa 10.000 Euro.

Polizeimeldung