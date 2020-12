Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 17:00 Uhr

Brand in ehemaligem Sägewerk in der Pfalz

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Ein Feuer hat ein ehemaliges Sägewerk in der Nähe von Bad Dürkheim zerstört. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Montag vorläufig auf 50 000 bis 100 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war am Sonntag am frühen Morgen im Hauptgebäude des leerstehenden Werks ausgebrochen, das sich etwas außerhalb des Orts an einer Bundesstraße befindet. Die Löscharbeiten von mehr als 50 Feuerwehrleuten dauerten mehrere Stunden und waren erst gegen Mittag beendet. Warum die Flammen ausbrachen, ist noch unklar. „Ein technischer Defekt als Brandursache kann nach ersten Feststellungen ausgeschlossen werden“, hieß es. Die Ermittlungen dauern noch an.