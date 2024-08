Scheuerfeld

Feuer

Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude – Ursache bislang unklar

Von dpa/lrs

i Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

In der Nacht bricht in einem leerstehenden Gebäude in Scheuerfeld ein Feuer aus. Noch ist die Ursache für den Brand unklar.