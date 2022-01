Sulzbach/Saar

Brand in Bunkeranlage: Polizei findet Weltkriegsmunition

Bei Löscharbeiten in einem alten Wehrmachtsbunker in Sulzbach (Saar) haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alte Weltkriegsmunition gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Spaziergänger am Samstagabend zunächst ein Feuer in der frei zugänglichen Bunkeranlage entdeckt. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte dann die alte Weltkriegsmunition. Nach dem Fund durchsuchten Ermittler auch am Sonntag die Bunkeranlage sowie das nähere Umfeld. Dabei wurde den Angaben zufolge weitere Munition gefunden. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass die Munition bei dem Brand nicht entzündet worden sei und von ihr keine Gefahr ausgehe. Warum es in dem Bunker brannte, werde noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.