Brand in Batterielager: Polizei vermutet Millionenschaden

Höhfröschen (dpa/lrs) – Ein Feuer hat in einer Lagerhalle für Batterien in Höhfröschen (Landkreis Südwestpfalz) nach ersten Vermutungen der Polizei einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend anrückten, brannte eine von fünf Hallen und war bereits eingestürzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude wurden demnach verschiedene Arten von Batterien gelagert, darunter Lithium-Ionen-Akkus.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dürften laut Mitteilung noch bis zum Wochenende andauern. Vor Ort gebe es immer noch eine Rauchentwicklung, so eine Polizeisprecherin: Wegen der Hitze könnten sich die Batterien immer wieder entzünden und kleine Brandnester bilden.

Ermittlungen sollen jetzt klären, warum es zu dem Brand kam. Eine besondere Gefahr von giftigen Dämpfen habe nicht bestanden. Routinemäßig habe die Feuerwehr die Anwohner aber darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, so ein Polizeisprecher.