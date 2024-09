Brand in Asia Imbiss in Plaidt

In einem Gebäude in Plaidt bricht ein Feuer aus. Ein Mensch muss sich wegen des Rauches in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei ermittelt.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht während eines Pressetermins neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (gestellte Szene). (zu dpa: «Brand in gastronomischem Betrieb in Plaidt») Foto: Marijan Murat/DPA

Plaidt (dpa/lrs). In einem Asia Imbiss in Plaidt im Landkreis Mayen-Koblenz ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch musste sich wegen der Rauchentwicklung vorsorglich in ärztliche Behandlung begeben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Person habe sich im Dachgeschoss des Gebäudes aufgehalten. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und geht von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus.