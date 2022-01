Mainz

Brand in Altenwohnheim: Mitarbeiter verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand in einem Altenwohnheim in Mainz hat ein Sicherheitsmitarbeiter die Bewohner vor Schlimmerem bewahrt. Der Mitarbeiter habe das Feuer und eine starke Rauchwolke in der Nacht zum Donnerstag in einer Personalumkleide bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Tür zur Umkleide sofort geschlossen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, haben sie den Angaben nach kein Feuer mehr feststellen können. Dies sei auf das schnelle Schließen der Tür zurückzuführen, hieß es.