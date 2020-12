Kaiserslautern

Brand in Altenwohnheim in Kaiserslautern

In einem Seniorenheim in Kaiserslautern ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des betroffenen Stockwerks konnten in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Entdeckt wurde das Feuer am Freitagabend laut Polizei im Zimmer eines Bewohners im Obergeschoss. Ob das Feuer auch dort ausgebrochen ist, war zunächst unklar.