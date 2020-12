Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 06:00 Uhr

Daun

Brand im Altenheim: 15 Menschen in Sicherheit gebracht

Bei einem Brand in einem Altenheim sind am Dienstag 15 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Eine 82-jährige Bewohnerin des Pflegeheims in der Vulkaneifel hatte sich in ihrem Apartment ein Abendessen zubereitet und ein Kunststoffgefäß in die Nähe des heißen Herdes gestellt, wie die Polizei mitteilte. Dadurch habe sich der Brand entzündet.