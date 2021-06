Mainz

Brand im 14. Stock: Hochhaus in Mainz wird evakuiert

In einem Hochhaus in Mainz ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im 14. Stock des Hauses stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Mainz wurde ein Mensch aus der Wohnung gerettet.