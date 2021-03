Ludwighafen

Brand bei BASF: Wassergefährdender Stoff in Rhein gelangt

In einer Anlage des Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen hat es am Mittwoch gebrannt. Mindestens 150 Kilogramm des Stoffs Methyldiethanolamin, der als schwach wassergefährdend eingestuft ist und schwere Augenreizungen verursachen kann, seien über Kühlwasserkanäle in den Rhein gelangt, hieß es in einer BASF-Mitteilung.