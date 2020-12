Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 15:50 Uhr

Heßheim

Brand auf Wertstoffhof: 500 000 Euro Schaden

Beim Brand einer Müllschreddermaschine auf einem Wertstoffhof in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag niemand, teilte die Polizei mit.