Berlin/Mainz

Brände vernichten rund 14 Hektar Wald im Jahr 2020

Im Jahr 2020 sind in Rheinland-Pfalz gut 14 Hektar Wald verbrannt. Insgesamt 68 Feuer wurden gezählt, wie aus Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft hervorgeht. 23 Waldbrände wurden der Statistik zufolge absichtlich gelegt, 14 entstanden durch Fahrlässigkeit. Rheinland-Pfalz ist mit einem Anteil von 42 Prozent Wald an der Landesfläche eines der waldreichsten Bundesländer in Deutschland.