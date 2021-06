Kaub

Brände auf Schiff: Schaden auf eine Million Euro geschätzt

Nach den Bränden im Maschinenraum eines Fahrgastschiffs auf dem Rhein wird der Schaden auf rund eine Million Euro geschätzt. Derzeit werde das Schiff in Kaub untersucht, ob es zur Reparatur in eine Werft gebracht werden könne, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in St. Goar am Donnerstag. Die Ursache des Unglücks vom Mittwoch war weiterhin unklar, zur Klärung wurde ein Brandsachverständiger beauftragt.