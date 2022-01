Saarbrücken

Bouillon: Saarland auf mögliche Omikron-Welle vorbereitet

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sieht Polizei und Rettungsdienste im Bundesland vor einer möglichen bevorstehenden Omikron-Welle gut aufgestellt. Seit Wochen laufen demnach erste Vorbereitungen, um Teilbereiche der sogenannten kritischen Infrastrukturen aufzurüsten, teilte das Innenministerium in Saarbrücken am Mittwoch mit. Das Ministerium sei in ständigem Kontakt mit den Landratsämtern, die als untere Katastrophenschutzbehörden fungierten. Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Polizei, Krankenhäuser und Rettungsdienste.