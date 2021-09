Saarbrücken

Bouillon: Mehr Sirenen und Katastrophenschutzübungen

Das Saarland will die Abdeckung mit Sirenen für dem Katastrophenschutz bis 2024 deutlich erhöhen und bis dahin mindestens eine Million Euro für zusätzliche Fahrzeuge, Ausrüstung und Schutzkleidung ausgeben. Das kündigte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Freitag in Saarbrücken nach einem Runden Tisch zum Bevölkerungsschutz an. Die Sirenen sollten sowohl aus den 1,03 Millionen Euro Fördermitteln des Bundes dafür sowie aus Landesmitteln und Bedarfszuweisungen für die Gemeinden finanziert werden.