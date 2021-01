Mainz

Bosbach berät Baldauf vor der Landtagswahl zur Innenpolitik

Bekanntestes Gesicht im innenpolitischen Beraterteam der CDU vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist Wolfgang Bosbach. Der ehemalige Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag sagte am Mittwoch, er helfe gerne, wenn seine Expertise in der Partei gefragt sei.