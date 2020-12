Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 14:50 Uhr

Saarlouis

Bordell-Betreiber klagen gegen Prostitutionsverbot

Betreiber eines Bordells im Saarland klagen gegen das im Zuge der Corona-Pandemie von der saarländischen Landesregierung verordnete Prostitutionsverbot. Dieses sei „mit Blick auf den damit verbundenen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit und den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu rechtfertigen“, erklärten sie in einem Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes laut Mitteilung vom Mittwoch. Eine Entscheidung im Eilverfahren sei „relativ zeitnah“ zu erwarten, sagte die Sprecherin des Gerichts in Saarlouis.