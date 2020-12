Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 13:10 Uhr

Worms

Bootsbesitzer soll mit Heizöl getrickst haben

Ein Mann aus Worms soll sein Sportboot illegal mit Heizöl betankt und so Steuern hinterzogen haben. Wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, war der Wasserschutzpolizei im Rheinhafen von Worms ein Anhänger mit Heizölbehältern aufgefallen. Mitte Oktober schlugen die Zöllner dann mit ihren Kollgen von der Wasserschutzpolizei per Durchsuchungsbeschluss zu. Dabei stellten sie fest, dass der 57 Jahre alte Hauptverdächtige das Boot tatsächlich mit Heizöl statt Diesel betankt hatte. Außerdem entdeckten sie Werkzeug zum Pumpen und leere Heizölbehälter.