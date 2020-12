Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 17:00 Uhr

Kirn

Bombenfund in Kirn: 1900 Menschen müssen Häuser verlassen

Wegen der geplanten Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in der Verbandsgemeinde Kirner Land etwa 1900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Am Freitagmorgen bis um 8.00 Uhr werden die Häuser in einem Umkreis von 500 Metern um den Blindgänger evakuiert, sagte ein Sprecher der Gemeinde am Donnerstag. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz soll gegen 11.00 Uhr mit der Entschärfung beginnen.