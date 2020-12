Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 15:40 Uhr

Koblenz

Bombenentschärfung weniger aufwendig wegen neuer Methode

Eine im Rheinland erstmals von Kampfmittelräumern gewählte Methode soll bei der geplanten Bombenentschärfung in Koblenz den Evakuierungsaufwand erheblich verringern. Statt wie ursprünglich geplant 15 000 sollen bei der Aktion am 18. Oktober nur noch 5000 Anwohner zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. Mit der Verkleinerung des Sicherheitsradius von 1000 auf 500 Meter um eine 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg brauchen auch das Gefängnis und der Hauptbahnhof nicht mehr geräumt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Gerade mit Blick auf die Corona-Hygieneregeln sei dies sehr erwünscht.