Kirn

Bombenentschärfung in Kirn hat begonnen

In der Verbandsgemeinde Kirner Land ist der 500 Meter weite Sperrkreis rund um eine Bombe in der Nahe geräumt worden. Die Entschärfung habe nun begonnen, sagte ein Sprecher der Gemeinde am Freitagmorgen. Etwa 1900 Anwohner hatten bis 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bahnstrecke entlang der Nahe, umliegende Straßen sowie die Bundesstraße 41 wurden gesperrt.