Wieder gibt es Bombendrohungen an rheinland-pfälzischen Schulen – dieses Mal in Ludwigshafen. Die Polizei gibt jedoch Entwarnung.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Bombendrohungen an drei Ludwigshafener Schulen») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ludwigshafen (dpa/lrs) – An drei Schulen in Ludwigshafen sind am Freitagmorgen Drohschreiben gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um Bombendrohungen. Sie seien von Experten des Landeskriminalamts untersucht und als nicht ernsthaft eingestuft worden. Die Kriminalpolizei habe dennoch die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet seien, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen.

Seit Beginn der Woche seien zahlreiche anonyme Bombendrohungen gegen rheinland-pfälzische Schulen eingegangen, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. Aufgrund solcher Drohungen per E-Mail ist es auch am Montag an Schulen in Landau und Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu Polizeieinsätzen gekommen.