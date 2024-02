Bombendrohung an mehreren Schulen in Neuwied

SYMBOLBILD – Blaulicht leuchtet auf einem Fahrzeug der Polizei. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Neuwied (dpa/lrs). Wegen einer anonymen Bombendrohung per Mail sind am Montag mehrere Schulen in Neuwied geräumt worden. Konkrete Hinweise auf eine Ernsthaftigkeit der Drohung lägen derzeit zwar nicht vor, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. Die Lage werde aber sehr ernst genommen. In den Mails sei angekündigt worden, dass die Bombe gegen zwölf Uhr explodieren sollte. Die Schreiben seien am Morgen gegen 10.30 Uhr an mehreren Schulen eingegangen.