Bombe in Nähe der Mainzer Mewa Arena entdeckt

Bei Bauarbeiten ist in der Nähe des Stadions von Mainz 05 eine Bombe gefunden worden. Laut Kampfmittelräumdienst besteht keine Gefahr.

ARCHIV - Fans gehen vor Spielbeginn am Schriftzug «M05» vorbei zum Stadion. Foto: Jürgen Kessler/dpa

Mainz (dpa/lrs). Bei Bauarbeiten in der Nähe der Mainzer Mewa Arena ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es handele sich um eine kleinere Stabbrandbombe, sagte eine Polizeisprecherin. Die Baustelle sei abgesperrt worden. Nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes geht von der Bombe keine Gefahr aus. Es handele sich um einen eher alltäglichen Fund, eine Evakuierung sei nicht notwendig, sagte ein Sprecher. Am Dienstag solle die Bombe geborgen und entsorgt werden. Zunächst hatte der SWR berichtet.