Ludwigshafen

Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Ludwigshafen gefunden

Eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochnachmittag bei Erdarbeiten in einer Ludwigshafener Grünanlage gefunden worden. Der amerikanische Sprengkörper soll laut Stadtverwaltung voraussichtlich an diesem Freitag (3.12.) entschärft werden. Dafür müssten alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um den Fundort zur Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen. „Momentan geht von der Bombe keine Gefahr aus“, betonte die Stadtverwaltung. Der Kommunale Vollzugsdienst sichere die Fundstelle.