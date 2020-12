Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 15:40 Uhr

Völklingen

Boltanski-Installation bleibt dauerhaft in Völklinger Hütte

Eine Installation des französischen Künstlers Christian Boltanski in Erinnerung an frühere Hüttenarbeiter hat nun einen dauerhaften Platz im Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekommen. In Zustimmung mit dem Künstler stehe sie nun in veränderter Form in der Möllerhalle, teilte die Völklinger Hütte am Donnerstag mit. Zuvor war das Werk unter dem Titel „Erinnerungen, Souvenirs, Memories“ von 2018 bis zum Sommer 2019 in der Erzhalle zu sehen gewesen.