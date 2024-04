Boehringer Ingelheim stellt Geschäftszahlen vor

Boehringer Ingelheim steckt Milliarden in Forschung und Entwicklung. 2022 waren es rund 5 Milliarden Euro, was den Gewinn seinerzeit drückte. Nun stellen die Rheinhessen ihre Zahlen für 2023 vor.

Ingelheim (dpa/lrs) – Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim wird an diesem Dienstag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorstellen. 2022 hatte das rheinhessische Unternehmen zwar unter anderem dank der Zuwächse bei wichtigen Humanpharma-Produkten seinen Umsatz deutlich nach oben schrauben können. Der Gewinn war dagegen gesunken. Das hatten die Ingelheimer etwa mit gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie höheren Material- und Energiepreisen begründet.

Boehringer Ingelheim beschäftigt weltweit rund 53 000 Mitarbeiter – etwa 17 600 davon in Deutschland. Die größten Standorte hierzulande sind der Stammsitz in Ingelheim und derjenige im baden-württembergischen Biberach. Über die Boehringer-Entwicklung speziell in Deutschland wird am Dienstag erstmals der neue Deutschlandchef Fridtjof Traulsen berichten. Er hatte in der Funktion Anfang des Jahres Sabine Nikolaus abgelöst.

