Ingelheim

Boehringer Ingelheim kauft Schweizer Biotech-Unternehmen

Der rheinhessische Pharmakonzern Boehringer Ingelheim kauft ein in der Entwicklung von Krebstherapien engagiertes Schweizer Biotech-Unternehmen. Mit dem Erwerb von NBE-Therapeutics werde die Onkologie-Forschung etwa zu neuartigen Therapien für Patienten mit schwer behandelbaren Tumoren gestärkt, teilte Boehringer am Donnerstag in Ingelheim mit. NBE-Therapeutics ist demnach unter anderem auf sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate spezialisiert, mit denen es grob gesagt gelingen soll, gezielter als bei bisherigen Behandlungen Tumorzellen abzutöten.